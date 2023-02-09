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Курс доллара снова снизился на торгах

9 Февраля 2023, 17:09
Курс доллара снова снизился на торгах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Курс доллара снова снизился на торгах. В этот раз на 3,23 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Казахстанской фондовой биржи, курс доллара составил 452,39 тенге, снизившись на 3,23 тенге. Курс китайского юаня тоже снизился на 0,51. К 12:00 9 января курс составил 66,69 тенге. По евро и рублю торг не проводился.

Официальный курс Национального банка – 455,65 за 1 доллар США.


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