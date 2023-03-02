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Курс доллара опустился до 435 тенге на биржевых торгах

2 Марта 2023, 16:58
Курс доллара опустился до 435 тенге на биржевых торгах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На казахстанской фондовой бирже KASE последние сделки прошли по 435 тенге за один доллар США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный банк Казахстана сообщил, что по итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар. Также заявлялось о намерении в марте продолжить продажу иностранной валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда. Размер продаж предположительно составит 750-850 млн USD (в феврале было 590 млн USD).

«В «чистом» виде в марте Нацбанк продаст иностранную валюту в объеме не менее 500 млн USD. Нацбанк нетто-продажами окажет непрямую поддержку курсу нацвалюты в марте. При текущих ценах на нефть в марте тенге, возможно, останется таким же крепким к доллару США», - прокомментировал казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

Ранее Нацбанк объяснил укрепление тенге в феврале.

«Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Укрепление курса связано с фактором «налогового периода» и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК», - сообщили в Нацбанке.


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