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Курс доллара опустился до 431 тенге

3 Марта 2023, 15:51
Курс доллара опустился до 431 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На казахстанской фондовой бирже KASE последние сделки прошли по 431,08 тенге за один доллар США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 432 тенге, продают по 436-437 тенге.

Как ранее сообщали в Национальном банке страны, по итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар. Также заявлялось о намерении в марте продолжить продажу иностранной валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда. Размер продаж предположительно составит 750-850 млн USD (в феврале было 590 млн USD).

«В «чистом» виде в марте Нацбанк продаст иностранную валюту в объеме не менее 500 млн USD. Нацбанк нетто-продажами окажет непрямую поддержку курсу нацвалюты в марте. При текущих ценах на нефть в марте тенге, возможно, останется таким же крепким к доллару США», - прокомментировал ранее казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

Укрепление тенге в феврале объяснил и Нацбанк.

«Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Укрепление курса связано с фактором «налогового периода» и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК», - сообщили в Нацбанке.


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