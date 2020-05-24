Курорт «Шымбулак» заработает в Алматы с 25 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы может открыться 25 мая. Об этом говорится в сообщении туристической базы в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформа».

«Друзья, хорошие новости! Мы готовимся к открытию летнего сезона. По предварительным данным, он откроется 25 мая. Впервые за долгое время мы все с нетерпением ждем понедельника «, - сообщается на странице туристичской базы.

Вместе с тем, установлены часы работы канатной дороги в Шымбулаке в летний сезон .

Напомним, что 17 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции решением акимата Алматы Медеу, Шымбулака, Кок-Тобе были закрыты.

Автор: Махаббат Сыздыкова