Курмет Оразаев - о развитии товарных рынков в Казахстане: текущая ситуация и перспективы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе Главы государства в Казахстане реализуется ряд мер по развитию конкуренции и углублению рыночных отношений в экономике. Cоздание условий по развитию конкуренции и внедрение проактивной конкурентной политики в РК объявлено приоритетным направлением деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов.

Как известно, наиболее оптимальные условия для проведения политики по развитию конкуренции и противодействию коррупции присущи странам, где имеются развитая биржевая инфраструктура и организованные товарные рынки. О том, как развивается сегодня биржевая инфраструктура и товарные рынки и почему так важно их совершенствовать, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал председатель правления товарной биржи ETS Курмет Оразаев.

- Курмет Чайморданович, какова текущая ситуация в развитии товарных рынков в Казахстане? В чем заключается важность развития товарных рынков для экономики страны?

– В прошлом году Глава государства определил основные задачи Национального проекта по развитию предпринимательства, одной из которых является развитие конкуренции в стране. Значимость организованных товарных рынков, то есть биржевой торговли, в свою очередь, объясняется их влиянием на развитие рыночных отношений, следовательно, и конкуренции в целом. В сложившейся мировой практике рыночные цены биржевых товаров определяются на организованном рынке, то есть на бирже. В Казахстане экспортоориентированная, сырьевая экономика, что требует необходимости определения рыночной стоимости стратегических товаров.

Кроме того, к 2025 году Евразийской экономической комиссией и Советом ЕАЭС приняты наднациональные решения о создании общего рынка энергоресурсов в рамках Евразийского содружества, в связи с чем, в ближайшей перспективе, соответствие товарных бирж РК определенным качественным стандартам является критическим аспектом, так как это важное условие обеспечения конкурентоспособности рынков, их участников и экономики, в целом.

Биржа ЕТС на протяжении длительного периода является активным участником и членом рабочей группы ЕЭК. В данном направлении нами был проведен огромный пласт работы над привлечением отраслей на организованный рынок и биржу ЕТС, в частности. Однако, если ранее на рынке была возможность отстаивания узкоотраслевых интересов при формировании биржевых рынков, то, на данный момент, речь уже идёт о прямой необходимости старта торгов, так как в случае отсутствия доверия к их результатам в нужных стандартах, рынок РК может оказаться заложником ситуации при переходе на общий рынок энергоресурсов ЕАЭС, что приведет к вынужденной торговле на других «расторгованных» биржах ЕАЭС, в иных правовых и валютных зонах. На данный момент для развития биржевой торговли в Казахстане регуляторы должны действовать как двигатели прогресса – «развиватели», имеющие четкое понимание структуры товарных рынков и дальнейшего развития инфраструктуры.

- В чем конкурентное преимущество биржи ETS по сравнению с другими биржами? И какова роль биржи в развитии товарных рынков?

– На сегодняшний момент биржа ЕТС входит в холдинговую группу компаний Евразийской Торговой Системы. Преимущества холдинга обоснованы следующим: во-первых, наши технологические партнеры – Московская, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржи и группа B2B-Center, каждый из наших партнеров, включая нас, являются лидерами на глобальных и региональных рынках. Во-вторых, администрация МФЦА, проведя мониторинг ситуации на товарном рынке, также определила холдинг ЕТС партнером и соорганизатором создания товарного рынка МФЦА, тем самым выделив нас как самого надежного партнера для долгосрочного сотрудничества. В-третьих, из 18 существующих товарных бирж РК аккредитацию биржевым комитетом на реализацию нефтепродуктов получили две биржи, одна из которых – наша. 100% всего биржевого объема нефтепродуктов и 90% рынка сжиженного газа реализуются посредством биржи ЕТС. На данных рынках в течение последних 3 лет отработаны формы для организации рынков других биржевых товаров.

– Расскажите, пожалуйста, о перспективах дальнейшего развития биржи ЕТС.

– Во втором квартале этого года на бирже ЕТС успешно возобновились торги по бензину, в сентябре стартовали торги топливом для реактивных двигателей, и мы готовимся к запуску торгов по дизельному топливу. В целом, рынок нефтепродуктов сформирован и имеет базисы производства. В Казахстане три нефтеперерабатывающих завода, соответственно на базисе этих заводов запущены торги. Ожидается, что на следующем этапе мы будем переходить на региональные индикаторы, среднеоптовый и розничный уровни торговли. Такая последовательность необходима для того, чтобы отследить всю структуру ценообразования на данном рынке.

В разрезе корпоративных закупок: эволюционно мы пришли к пониманию необходимости разделения рынков стандартизированных и нестандартизированных товаров. К этому этапу мы уже готовы: была создана площадка «ЕТС Тендер» – инновационная система электронных закупок коммерческого сегмента, обеспечивающая участников рынка полным спектром услуг по организации электронных торгов, в том числе логистических, клиринговых и расчётных, в соответствии с лучшими международными практиками.

Мы понимаем, что есть компании – участники большой отрасли, которые проводят закуп на биржевом рынке, к примеру, горнорудные предприятия со сложным производственно-технологическим процессом, для беспрерывной работы которых необходимо экспертно определить необходимое время для реализации перехода с целью максимального комфорта участников. Мы к этому должны быть готовы, что и обсуждается сейчас в текущем законопроекте о товарных биржах.

Еще одним важным этапом является необходимость концентрации ликвидности в создании клиринговой инфраструктуры, которая смогла бы обеспечить участие членов финансовых и товарных рынков, так как деривативный рынок строится на активном участии трех условных игроков: инвесторов, хеджеров и спекулянтов. Однако на товарном рынке на сегодняшний день присутствуют, в основном, хеджеры в лице производителей товаров. Если мы хотим достичь следующего уровня: развитие срочного рынка, хеджирование рисков и формирование национальных индикаторов, которые будут формироваться в тенге на нашем правовом поле, то условие концентрации ликвидности клиринговых процессов является обязательным, что объясняется относительно небольшим рынком РК. На первом этапе мы прилагаем усилия по концентрации всего товарного рынка в едином клиринговом центре, на втором этапе формируем планы по сосредоточению ликвидности финансовых и товарных рынков в одном национальном клиринговом центре.

– Как Вы отметили ранее, на данный момент интенсивно ведется работа по становлению и развитию товарных рынков РК в связи с переходом на общий рынок энергоресурсов ЕАЭС. Расскажите, пожалуйста, о роли биржи ETS в развитии данного направления в разрезе экспорта.

– В рамках развития товарных рынков РК был подписан Меморандум между биржей ЕТС и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦA) о необходимости объединения усилий по формированию и развитию биржевого товарного рынка на базе МФЦА. В процессе переговоров биржа ЕТС и МФЦА пришли к единому мнению, что под товарным рынком должны подразумеваться товары, производимые в Казахстане, то есть, основная задача заключается в обеспечении местных производителей доступом на эту площадку, что подразумевает расширение рынков, возможность торговать в валюте, привлечение большого круга участников глобальных международных рынков. Второй, но не менее важной задачей, является запуск срочного рынка, драйверами которого могут являться именно участники МФЦА и профессиональные участники.

Планируется, что биржевой товарный рынок будет запущен на базе МФЦА путем разработки, обсуждения и реализации мер, в том числе законодательных, организационных, технических и иных мер, направленных на торговлю биржевыми товарами с экспортоориентированными базисами поставки в целях привлечения на товарные рынки Казахстана иностранных покупателей и поддержки казахстанских экспортеров.

Также в рамках группы ETS осуществляется проект «Экспортный центр биржи ETS», суть которого заключается в том, что участники рынка экспорта биржевых стандартизированных товаров сотрудничают по принципу консорциума – это, в первую очередь, экспортеры, транспортные и логистические компании. Таким образом, формируются индикаторы на экспортных базисах, то есть, участники торгуют на экспортных базисах, которые уже предполагают условия доставки и обеспечивают риски соответствия качественных и количественных характеристик поставки.

– Какие товарные рынки, на Ваш взгляд, наиболее перспективны с точки зрения дальнейшего развития и экономического эффекта для страны?

– К таким рынкам можно отнести рынок электроэнергии. На данный момент биржей ЕТС ведётся работа над развитием направления. Незамедлительно после разработки и утверждения необходимых нормативных правовых актов, включая типовые правила биржевой торговли электроэнергией, целью биржи ЕТС будет являться запуск в полноценную работу рынка централизованной торговли посредством спотовых торгов электрической энергией. Планируется, что этапы запуска биржевой торговли электроэнергией пройдут по сценарию рынков сжиженного газа и нефтепродуктов.

– Как мы знаем, недавно запустились торги бензином. Как Вы оцениваете перспективы данного рынка с точки зрения дальнейшего развития? Ведут ли биржевые торги к повышению стоимости бензина в стране?

– Первые биржевые сессии были проведены в конце марта 2021 года – это бензин марки АИ-92, АИ-95, АИ-98 на базе заводов-производителей. Как показали торговые сессии, цена не претерпела сильных изменений. Рынок сбалансирован, спрос соответствует предложению – в таких условиях цена не должна повышаться. Однако, наблюдается эффект оперативного распространения информации о биржевой цене, которая моментально становится достоянием участников рынка. Любые тенденции на рынке психологически быстрее отражаются на биржевом рынке – дисбаланс в 1-2% может вызвать повышение или изменение цены до 10 и более процентов на биржевом рынке. Очень важно понимать, что на сегодня секционными правилами торгов по данным продуктам предусмотрена торговля лишь 10-ю процентами от общего объема, что не может существенно повлиять на рынок в целом.

Биржа ЕТС активно участвовала в создании Биржевого комитета при Агентстве по развитию и поддержке конкуренции, целью которого определено приоритетное направление формирования «биржевых треугольников». На базе торгов и регистрации сделок формируются внебиржевой и биржевой индикаторы стоимости, которые используются для формирования биржевого треугольника, и Биржевой комитет отслеживает любые тенденции, связанные с изменениями ценовых коридоров – сторон «биржевого треугольника»

Предполагается также ведение регистрации внебиржевых сделок до 50% от общего объема. Как следствие, мы будем иметь внебиржевой и биржевой индикаторы стоимости. В своей работе мы также ориентируемся на наши нетбэки – это в первую очередь, данные Аrgus, Platts и других международных источников информации.

Мы ожидаем, что ситуационный центр Биржевого комитета будет являться единым источником информации цен на все стратегические товары в Казахстане и, надеемся, станет также источником цен для трансфертного ценообразования, планирования и прогнозирования, как в государственном масштабе, так и в рыночном. У государства и участников рынка появилась возможность, как отслеживать, так и иметь некую экспертизу по всем тенденциям, которые происходят на товарных рынках, что критически важно, чтобы реагировать своевременно.

– Какова цель товарных бирж в развитии конкурентоспособности бизнеса в Казахстане?

– Мы даем возможность равного доступа квалифицированных участников на базисе ресурса, что поддерживает конкуренцию и снижает количество посредников. Примерами являются запуски торгов сжиженным газом, бензином, авиакеросином на базисах производств, что дает возможность, буквально из любой точки мира, заключить обеспеченный контракт при минимизации рисков поставки и оплаты.

Наши приоритетные устремления – обеспечение потребностей по принципу «одного окна» B2B сектора («business to business», продажа «бизнеса для другого бизнеса» – «Казинформ»). в биржевой торговле, в корпоративных закупках и клиринговых, расчетных услугах, в соответствии с тенденциями на развитых рынках, для чего и создается соответствующая инфраструктура.

Продуктом товарных бирж является биржевая информация, используемая для экспертизы и аналитики, для планирования и прогнозирования, как государственного, так и рыночного секторов. Наша основная цель – достижение доверия к биржевой информации.

– Спасибо за беседу.