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Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2022, 15:30
Курмангазы Исказиев назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением правления АО «Самрук-Қазына» Исказиев Курмангазы Орынгазиевич назначен и.о. председателя правления АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Алик Айдарбаев подал заявление об отставке по собственному желанию.

В ходе личной встречи председатель правления АО «Самрук-Қазына» А. Саткалиев поблагодарил А. Айдарбаева и его команду за проделанную работу.

По словам главы фонда, за десятилетия самоотверженной деятельности А. Айдарбаев внес огромный вклад в становление нефтегазовой отрасли Казахстана.

Исказиев Курмангазы Орынгазиевич окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института им. В.И.Ленина по специальности горный инженер-геолог. В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации «кандидат геолого-минералогических наук». В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени «доктора геолого-минералогических наук». Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби (2015 г.).

Трудовую деятельность начал в 1985 году в производственном объединении «Эмбанефть», где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО «Эмбамунайгаз».

С 2006 по 2008 гг. занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

С 2008 по 2015 гг. работал в АО НК «КазМунайГаз» исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С 2015 по 2018 гг. – генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз», генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С 2018 по 2020 гг. – заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по геологии и разведке.

С 2020 года - генеральный директор (председатель правления) АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз».

С февраля 2022 года – заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз по разведке и добыче.


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