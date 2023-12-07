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    18:00, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Құрманғазы, Сүйінбай и әл-Фараби: коллекционные монеты вышли в обращение в РК

    монеты Құрманғазы, Сүйінбай и әл-Фараби
    Фото: Изображение серебряных монет. Нацбанк РК

    Национальный Банк Казахстана 6 декабря 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай из серии «Портреты на банкнотах», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин kazcoins.nationalbank.kz c 8 декабря 2023 года.

    О коллекционных монетах серии «Портреты на банкнотах»:

    Новые монеты посвящены портретным изображениям первой серии банкнот национальной валюты Республики Казахстан образца 1993 года. На них были изображены выдающиеся исторические личности – ученый аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, кюйши Курмангазы, ученый и этнограф Шокан Уалиханов, поэт и философ Абай, а также казахские ханы Абулхаир и Абылай.

    В 2011-2013 годах в обращение были выпущены коллекционные золотые монеты әл-Фараби, Құрманғазы и Сүйінбай. Учитывая пожелания коллекционеров и населения, серия дополняется монетами из серебра и из сплава нейзильбер.

    Изображение монет из нейзильбера

    монеты Құрманғазы, Сүйінбай и әл-Фараби
    Фото: Национальный банк РК

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Банки Общество Деньги
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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