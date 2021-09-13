Курманбек Жумагали возглавил 31 канал

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «31 канал» объявил о назначении Курманбека Жумагали на должность генерального директора, передает МИА «Казинформ».

До этого К. Жумагали занимал должность генерального директора «Телевидение г. Астана». Курманбек Жумагали сконцентрируется на увеличении аудиторных показателей «31 канала», рыночной доли, расширении линейки продуктов собственного производства.

Курманбека Жумагали родился 27 августа 1985 года. В 2008 году закончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, по специальности «журналистика». Начинал свою профессиональную карьеру в качестве редактора на телеканале АО «РТРК Казахстан», был редактором-ведущим, корреспондентом АО «Агентство Хабар». С 2013 по 2018 гг. К. Жумагали работал на государственной службе - занимал должность руководителя пресс-службы в акимате Карагандинской области, был руководителем управления внутренней политики Мангистауской области. В 2018 – 2019 гг. К. Жумагали возглавлял ТОО «Қазақ Радиосы», был первым заместителем председателя Правления АО «РТРК Казахстан».