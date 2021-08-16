Курили кальян, не носили маски: нарушения выявили в лаунж-баре в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Абайском районе города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший нарушая требования постановления главного санврача мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, гости заведения, несмотря на запрет, курили кальян.

Собранные материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».



