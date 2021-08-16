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Курили кальян, не носили маски: нарушения выявили в лаунж-баре в Шымкенте
16 Августа 2021 04:50
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Абайском районе города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший нарушая требования постановления главного санврача мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
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Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, гости заведения, несмотря на запрет, курили кальян.
Собранные материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».
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