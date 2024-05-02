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    23:00, 01 Май 2024 | GMT +6

    Курьеры службы доставки объявили забастовку в Брюсселе

    курьер
    Фото: pixabay.com

    Сотрудники сервиса доставки еды «UberEats» в Бельгии объявили забастовку 30 апреля -1 мая в знак протеста против условий своего труда, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Ассоциация работников данной сферы «La Maison des Livreurs» на своей странице в «Фейсбук» объявила о забастовке.

    — Требуем реального ответа на неприемлемые условия труда. Мужество и действия бастующих являются образцовыми и вдохновляют всех, кто поддерживает социальную справедливость. Добиваемся улучшение дохода от доставок, уважения к трудовым мигрантам — говорится в заявлении ассоциации.

    Основные требования доставщиков включают повышение заработной платы как минимум на 2 евро (около 1 тысячи тенге) за поездку и 0,50 евро за пройденный километр, а также прекращение удаления курьеров с платформы без предварительного обсуждения между «Uber» и соответствующим курьером.

    — Вознаграждение не повышалось с 2019 года, несмотря на инфляцию не менее 20%, — заявили в коллективе.

    Также отмечается, что курьеры автоматически удаляются с платформы без какой-либо реальной возможности отстоять свою точку зрения.

    Также сообщается, что в ближайшее время пройдут консультации забастовочного комитета с руководством компании.

    Теги:
    Бельгия СМИ Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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