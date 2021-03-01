Курение остается большой проблемой среди молодежи - Национальный центр общественного здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По статистическим данным, в Казахстане потребление табака занимает третье место среди 10 лидирующих факторов, которые были причиной наибольшего количества смертей и инвалидности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения.

О пагубной привычке казахстанцев языком цифр и фактов рассказала главный специалист отдела науки и профессионального развития Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Шынар Абдрахманова.

Среди всех видов табачных изделий курение сигарет промышленного производства является самым распространенным в Казахстане. Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч взрослых от 15 лет и старше, 19,8% являлись курильщиками сигарет по данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) за 2019 год. Среди них значительно больше мужчин - 35,5%, чем женщин - 5,7%.

В Республике Казахстан в 2019 году Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК совместно с Информационно-вычислительным центром Бюро национальной статистки при поддержке ВОЗ и CDC провел второй раунд опроса GATS.

Курильщиков сигарет среди жителей сельской местности - 16,3%, среди жителей городской местности - 22,2%.

Увлечение казахстанцев табаком вызывает беспокойство. Если мужское население начинают курить в среднем в 17,4 лет, то женщины в 18,5 лет. Таким образом, в 19-20 лет молодежь становится жертвой постоянной пагубной привычки. Речь идет о выкуривании сигарет ежедневно и в большом количестве. Если точнее, то мужчины в среднем выкуривают 16 сигарет в день, женщины –13 сигарет в день.

Среди всех ежедневных курильщиков табака 57,5% сообщили, что закуривают табак в течение первых 30 минут после пробуждения. Это говорит о высокой степени никотиновой зависимости. По мнению зарубежных ученых, выкуренная натощак утром сигарета может быть причиной рака легких или полости рта, хронической обструктивной болезни легких.

Если вышеперечисленных причин бросить курить все еще недостаточно, то самое время вспомнить: пандемия короновирусной инфекции — это еще один побуждающий фактор незамедлительно отказаться от вредной привычки. Имеются данные, что курильщики, у которых развивается COVID-19, в 14 раз чаще нуждаются в интенсивном лечении по сравнению с некурящими.

Однако по данным опроса, в Казахстане только один из трех курильщиков пытался бросить курить за последние 12 месяцев. В связи с тем, что никотин вызывает сильное привыкание, бросить курить самостоятельно может быть сложно, но имеются различные проверенные способы и медицинские службы помощи, которые повышают шансы человека бросить курить.

Прежде всего усилия по профилактике курения должны быть сосредоточены как на подростках, так и на молодых людях. Активная рекламная деятельность табачных компаний и низкая стоимость сигарет ускоряет начало и продолжение курения среди подростков и молодых людей.

В связи с этим, появилась необходимость комплексного подхода по решению данной проблемы.

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК выделяет следующие методы: кампании в средствах массовой информации, повышение цен на табачные изделия, полностью бездымная среда, школьные программы профилактики, оказание помощи желающим бросить курить.

Результаты по искоренению вредной привычки не заставят себя ждать, если регулярно рассказывать о пагубном влиянии табака на человеческое здоровье .