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Курчатов признали самым безопасным городом Абайской области

3 Января 2023, 08:23
Курчатов признали самым безопасным городом Абайской области

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Самым безопасным городом в Абайской области признали Курчатов. Такие данные привели в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Бывший центр Семипалатинского ядерного полигона с населением в 12 тысяч человек полностью находится под видеонаблюдением местного отдела полиции. В городе установлены свыше двухсот камер на всех жилых и административных зданиях. За год в моногороде зафиксировали всего 22 правонарушения.

«В 2019 году началась работа по установке камер видеонаблюдения. Сейчас по городу установлено 215 камер, из них 12 купольных - 360 градусов, что значительно снизило сам процент совершения преступлений. На следующий год у нас еще запланирована еще установка 30 камер, чтобы закрыть слепые зоны», - проинформировал аким Курчатова Олег Чугунков.


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