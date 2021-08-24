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Курбан Бердыев назначен главным тренером «Кайрата»

24 Августа 2021 19:10
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Курбан Бердыев назначен главным тренером «Кайрата»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курбан Бердыев назначен главным тренером футбольного кулуба «Кайрат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт футбольного клуба.

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Курбан Бекиевич Бердыев родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде, Туркменистан.

В годы игровой карьеры Курбан Бердыев выступал на позициях полузащитника и иногда защитника.

Начал заниматься футболом в 1959 году в Ашхабаде. Играл за такие команды, как «Колхозчи», СКА (Ростов-на-Дону) и «Ростсельмаш». В 1977, с 1981 по 1985 годы и в 1993 годах был футболистом ФК «Кайрат». Всего за «желто-черных» провел 175 матчей и забил 34 гола.

Тренерскую карьеру начал в «Химике» из Джамбула. После чего стал помощником Бахтияра Байсеитова в «Кайрате», с которым вместе они привели команду к первому чемпионскому титулу. После «Кайрата» уехал тренировать турецкий «Генчлербирлиги», но уже в 1994 году вернулся в алматинскую команду, на этот раз в роли главного тренера.

Через год покинул команду, и за свою последующую тренерскую карьеру возглавлял такие команды, как «Мунайшы», «Ниса», Сборная Туркменистана, «Кристалл», «Рубин» и «Ростов». С вышеперечисленными командами выигрывал чемпионаты, кубки и суперкубки Туркменистана и России. Будучи тренером «Ростова» и «Рубина», неоднократно обыгрывал топовые европейские команды в различных континентальных турнирах.

С 27 мая Курбан Бекиевич Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат».


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#Алматы   #Спорт   #Назначения   #Футбол  
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