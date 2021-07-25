Курбан айт, подготовка к выборам, борьба с Covid-19 и Олимпиада – обзор недели
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Насыщенной событиями стала ушедшая неделя. Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусом, казахстанцы отметили Курбан айт, следили за подготовкой к выборам сельских акимов и началом Олимпиады в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанцев с праздником Курбан айт поздравил Глава государств Касым-Жомарт Токаев.
На этой неделе продолжалась и заключительная подготовка к важнейшему политическому событию года – выборам сельских акимов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал избирателей принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов.
«25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter. i
Но все и культурные, и политические события в стране проходили, конечно, с ограничениями, которые наложила на нашу жизнь пандемия коронавируса. На этой неделе Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя. Глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну.
На неделе также состоялось совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства. На котором Касым-Жомарт Токаев на фоне не улучшающейся эпидситуации дал ряд конкретных поручений Правительству и акимам.
Целый год многочисленные любители спорта ждали начала Олимпиады-2020. Несмотря на пессимистические прогнозы, она стартовала в Токио. И сразу с триумфа нашей сборной. Японские пользователи Интернета назвали именитую легкоатлетку Ольгу Рыпакову, знаменосца казахстанской сборной, принцессой Олимпийских игр. Наша сборная произвела настоящий ажиотаж на открывшихся 23 июля Олимпийских играх в Токио. Болельщиков восхитили костюмы спортсменов и особенно белоснежные, украшенные казахским орнаментом наряды знаменосцев - легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Камшыбека Кункабаева.
И в первый же день соревнований копилка сборной Казахстана пополнилась первой олимпийской медалью, которую завоевал дзюдоист Елдос Сметов. «Это моя вторая Олимпиада. Я боролся за «золото». Сделал все, что мог. Но удостоился «бронзы», рад, что получил медаль. Конечно же, лучше вернуться в страну с медалью, чем без», - сказал Елдос Сметов в ходе телемоста с Токио.
На прошлой неделе Казахстан был в центре внимания не только на Олимпиаде. 21 июля с площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука».
А победительницей престижного международного конкурса «Славянский базар» в Витебске стала Рухия Байдукенова. С этой победой молодую певицу поздравил Президент Казахстана.
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