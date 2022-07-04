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Курбан айт-2022: сайт для проведения церемонии жертвоприношения запустили в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Июля 2022, 10:43
Курбан айт-2022: сайт для проведения церемонии жертвоприношения запустили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в беседе с представителями СМИ сообщил о запуске сайта qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на muslim.kz.

Верховный муфтий призвал общественность внести свой вклад в благотворительную акцию «Курбан-2022» и сообщил, что в этом году, для удобства наших жителей, жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах.

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Следует отметить, что намеревающие совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать в онлайн режиме жертвенное животное и перевести необходимые средства на указанные реквизиты. Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или 7 человек вместе. После этого при оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения его фото и видео отчет будет отправлен на указанный заказчиком номер WhatsApp.

Как сообщили на официальном сайте ДУМК, 9 июля - первый день Курбан айта.

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