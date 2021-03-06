Куралай Идрисова - педагог по призванию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В нашей стране огромное внимание уделяется повышению качества образования и поддержке педагогических работников. Высокие результаты в экономике, культуре и любой другой сфере напрямую связаны с деятельностью педагогов. Их каждодневный труд - это особое предназначение, состояние души и работа, которая требует полной самоотдачи и любви к детям. В Акмолинской области работает немало педагогов по призванию, которые своим неустанным трудом реализуют великую миссию просвещения человека и воспитания достойного гражданина своей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Одним из таких ярких представителей своей профессии, тех, кто вкладывает душу в любимое дело является Куралай Идрисова - директор высшего колледжа культуры имени Акана серэ города Кокшетау, обладатель нагрудных знаков «Мәдениет қайраткері», «Ыбрая Алтынсарина», педагог с 40-летним стажем.

Куралай Идрисова успешно руководит учебным заведением на протяжении 13 лет. Ее отличают неиссякаемая энергия, инициативность, хорошие организаторские способности и высокая требовательность к себе и к педагогическому коллективу. За эти годы под руководством Куралай Газизовны из стен колледжа выпущено множество высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства.

«В нашем колледже создана интеллектуальная творческая среда, которая позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого обучающегося. В образовательном процессе мы активно используем передовые формы и методы работы, тесно сотрудничаем с различными организациями, сохраняем преемственность поколений и приобщаем молодежь к живым истокам нашей богатой и полиэтничной культуры», - поделилась Куралай Идрисова.

В течение трех лет колледж по итогам ранжирования, проводимого НАО «TALAP» занимает первое место среди колледжей Казахстана по профилю «Искусство и культура». В учебном заведении действуют ансамбль русского народного танца «Самоцветы», ансамбль современного танца, оркестр народных инструментов, студия дизайна «Creative», клуб для девушек «Балқадиша», военно-патриотический клуб имени Бауыржана Момышулы, молодежный театр «Eл жастары».

По инициативе Куралай Газизовны в колледже стало популярным проведение мастер-классов с приглашением педагогов из учебных заведений и учреждений культуры не только Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ежегодно студенты колледжа занимают призовые места на различных республиканских и международных фестивалях и конкурсах.

«Куралай Газизовна - руководитель с большим чувством ответственности, с высокой потребностью в достижении результатов. Она с особым вниманием и заботой относится к преподавателям и студентам, создавая в колледже благоприятный морально-психологический климат для эффективного обучения и творческого развития», - делятся ее коллеги.

К слову, в Акмолинской области в организациях образования работают более 21 тысячи педагогических работников, из них 80% процентов составляют женщины.



