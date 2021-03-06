Куралай Идрисова - педагог по призванию
Одним из таких ярких представителей своей профессии, тех, кто вкладывает душу в любимое дело является Куралай Идрисова - директор высшего колледжа культуры имени Акана серэ города Кокшетау, обладатель нагрудных знаков «Мәдениет қайраткері», «Ыбрая Алтынсарина», педагог с 40-летним стажем.
Куралай Идрисова успешно руководит учебным заведением на протяжении 13 лет. Ее отличают неиссякаемая энергия, инициативность, хорошие организаторские способности и высокая требовательность к себе и к педагогическому коллективу. За эти годы под руководством Куралай Газизовны из стен колледжа выпущено множество высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства.
«В нашем колледже создана интеллектуальная творческая среда, которая позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого обучающегося. В образовательном процессе мы активно используем передовые формы и методы работы, тесно сотрудничаем с различными организациями, сохраняем преемственность поколений и приобщаем молодежь к живым истокам нашей богатой и полиэтничной культуры», - поделилась Куралай Идрисова.
В течение трех лет колледж по итогам ранжирования, проводимого НАО «TALAP» занимает первое место среди колледжей Казахстана по профилю «Искусство и культура». В учебном заведении действуют ансамбль русского народного танца «Самоцветы», ансамбль современного танца, оркестр народных инструментов, студия дизайна «Creative», клуб для девушек «Балқадиша», военно-патриотический клуб имени Бауыржана Момышулы, молодежный театр «Eл жастары».
По инициативе Куралай Газизовны в колледже стало популярным проведение мастер-классов с приглашением педагогов из учебных заведений и учреждений культуры не только Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно студенты колледжа занимают призовые места на различных республиканских и международных фестивалях и конкурсах.
«Куралай Газизовна - руководитель с большим чувством ответственности, с высокой потребностью в достижении результатов. Она с особым вниманием и заботой относится к преподавателям и студентам, создавая в колледже благоприятный морально-психологический климат для эффективного обучения и творческого развития», - делятся ее коллеги.
К слову, в Акмолинской области в организациях образования работают более 21 тысячи педагогических работников, из них 80% процентов составляют женщины.