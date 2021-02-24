УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Курьеры-закладчики задержаны с поличным в Усть-Каменогорске, передает Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с Национальной гвардией Регионального командования «Шығыс» в областном центре задержаны двое жителей Карагандинской области в возрасте 26 и 23 лет, которые проживали в Усть-Каменогорске на съемной квартире и занимались сбытом психотропных веществ через тайники-закладки посредством социальных сетей.

«В ходе обысков было изъято более 1000 разовых доз психотропных веществ, а также приспособления для расфасовки (весы, пакеты)», – рассказали в полиции.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УП города Усть-Каменогорска.

Ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК, по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что цена изъятых психотропных веществ на «черном рынке» составляет 12 миллионов тенге.