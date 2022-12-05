Курьеров и таксистов признают формально занятыми в Казахстане

5 Декабря 2022, 12:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые подходы в сфере обеспечения занятости населения назвала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснила Тамара Дуйсенова, предлагаемые в проекте Социального кодекса новые подходы связаны с появлением новых форм гибкой занятости и недостаточной законодательной базой для ее регулирования; значительным притоком молодой рабочей силы, требующей соответствующего количества и качества рабочих мест; с наличием самозанятого населения, неохваченного социальным обеспечением.

По словам министра, в целях разрешения обозначенных проблем в проекте Социального кодекса предусмотрено несколько направлений.

Первое – это либерализация рынка труда, что означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.

В этих целях уже введено понятие «независимого работника» – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

«Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора. К примеру, к категории таких работников будут отнесены таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе Яндекс такси, курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo. Для них предлагается определить налоговыми агентами операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будут получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний», – сообщила Тамара Дуйсенова в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Глава ведомства добавила, что в случае отсутствия соответствующих отчислений «независимым работникам» будут представлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством.

Ранее сообщалось, что для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как Яндекс Такси, Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим.