Курьера-закладчика синтетических наркотиков задержали в Семее

29 Декабря 2022, 13:20

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками отдела противодействию наркопреступности управления полиции города Семея в ходе проведения ОПМ «Рефлекс» в областном центре был задержан курьер-закладчик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе личного обыска у 20-летнего мужчины изъяты 10 полимерных свертков, обмотанные изолентой, с веществом белого цвета в виде порошка и гранул. Экспертиза показала, что изъятое вещество является психотропным веществом «меткатинон» общим весом 9,95 грамма, что эквивалентно 10 разовым дозам. В ходе разбирательств задержанный дал признательные показания. Начато досудебное разбирательство по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz