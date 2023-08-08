ТУМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - «Курьера» телефонных мошенников задержали полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 августа в Старогородской отдел полиции города Темиртау обратилась 75-летняя женщина. К ней позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП, вина ее 50-летней дочери доказана, и для отвода от ответственности нужны деньги. После передал трубку женщине, голос которой был похож на голос ее дочери, она умоляла маму помочь ей. Растерявшаяся пенсионерка сообщила, что дома имеются сбережения в сумме 19 000 евро и 14 700 долларов США. Звонивший сказал, что отправит «курьера» и ей никуда идти не нужно.

Шахтинские полицейские задержали парня в Астане при отправке денег через банкомат. «Курьером» оказался 19-летний житель Тараза. Молодой человек прекрасно понимал, каким путем достаются денежные средства. На момент задержания при нем были 17 800 евро и 115 000 тенге. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

«К сожалению, несмотря на информационную и профилактическую работу, в территориальные органы полиции продолжают поступать заявления от обманутых граждан. С начала текущего года на территории города Караганды зарегистрировано более 80 фактов мошенничества, совершенных под предлогом увода от уголовной ответственности за ДТП. Принятыми мерами за совершение указанных преступлений задержаны 27 лиц, из них 5 несовершеннолетних и 13 таксистов. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила. Не производить каких-либо онлайн-операций по инструкциям в ходе телефонного разговора от неизвестных лиц. Не скачивать и не устанавливать на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили на сотовый телефон и представились сотрудником банка или полиции, прервите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните на канал 102», – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

«Когда мне позвонили, голос девушки был очень похож на голос моей дочери. Я очень испугалась. Полицейским благодарна, они смогли задержать преступника и вернуть мои деньги», – поделилась потерпевшая Елизавета Громова.