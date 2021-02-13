Курьера психотропных веществ задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске задержали курьера психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

На днях в управление полиции поступило сообщение от сотрудников о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одной из гостиниц города был задержан 35-летний курьер-закладчик магазина, занимающегося сбытом психотропных веществ через мобильное приложение.

В ходе проведенного личного досмотра у жителя Глубоковского района был изъят полимерный сверток, обмотанный изолентой, а внутри был порошок гранулами, которые он хранил с целью сбыта.

«Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является аналогом психотропного вещества. Сотрудниками полиции пресечено распространение более 40 разовых доз», — рассказал начальник департамента полиции региона СагатМадиев.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи УК РК.

Фото: пресс-служба ДП ВКО