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    20:03, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Курьера психотропных веществ задержали в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске задержали курьера психотропных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    На днях в управление полиции поступило сообщение от сотрудников о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одной из гостиниц города был задержан 35-летний курьер-закладчик магазина, занимающегося сбытом психотропных веществ через мобильное приложение.

    В ходе проведенного личного досмотра у жителя Глубоковского района был изъят полимерный сверток, обмотанный изолентой, а внутри был порошок гранулами, которые он хранил с целью сбыта.

    «Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является аналогом психотропного вещества. Сотрудниками полиции пресечено распространение более 40 разовых доз», — рассказал начальник департамента полиции региона СагатМадиев.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи УК РК.

    Фото: пресс-служба ДП ВКО


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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