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Курьер с психотропными веществами задержан на блокпосту в Риддере

17 Января 2022 11:10
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Курьер с психотропными веществами задержан на блокпосту в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на блокпосту задержан курьер с психотропными веществами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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16 января около 21:00 часов восточноказахстанскими полицейскими на въезде в Риддер при координации прокуратуры области задержан автомобиль ВАЗ-21115 под управлением 22-летнего жителя области. В салоне автомобиля, под консолью, обнаружен пакет, внутри которого находилось три полимерных ZIP-пакета с веществом в виде порошка и гранул.

По результатам экспертизы изъятое вещество является психотропным веществом мефедроном общим весом 427,5 грамм. Там же, под консолью, обнаружен сотовый телефон, по которому поддерживалась связь с оптовыми продавцами наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Как пояснил заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, с сентября прошлого года особо крупный вес мефедрона составляет один грамм. Это существенно ужесточает санкцию и увеличивает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время устанавливаются преступные связи задержанного.

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#Восточно-Казахстанская область   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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