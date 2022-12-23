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Курьер продал свыше 20 заказанных астанчанами телефонов

23 Декабря 2022, 22:41
Курьер продал свыше 20 заказанных астанчанами телефонов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Предприимчивый» курьер продал 24 телефона, заказанные жителями столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился представитель компании по доставке товаров и сообщил, что курьер, обманув покупателей, похитил сотовые телефоны. В ходе расследования установлено, что работник ТОО, занимаясь доставкой товаров из интернет-магазина, не довез до клиентов 24 сотовых телефона. При этом, злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 26-летнего жителя Кокшетау.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Молодой человек подвергнут домашнему аресту, выясняется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


Фото: polisia.kz


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