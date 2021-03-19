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Курьер на мопеде врезался в коляску с грудничком и скрылся в Алматы

19 Марта 2021 14:00
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Курьер на мопеде врезался в коляску с грудничком и скрылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курьер на мопеде врезался в коляску с ребенком в Алматы и скрылся с места происшествия. Ребенок пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео аварии появилось в Сети . В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 16 марта около 13:20 часов водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в восточном направлении и на пересечении с улицей Брусиловского допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри, которую вела гражданка Е. в северном направлении.

«В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу. Мопедист, между тем, поспешил скрыться и скрылся с места происшествия. Сейчас его поиском занимаются сотрудник отдела розыска», - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.



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#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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