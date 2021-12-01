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Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк

1 Декабря 2021 10:12
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Купюру с изображением Елбасы выпустил Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты – 155x79мм», - сообщили в Нацбанке.

Лицевая сторона банкноты

Основные изображения на лицевой стороне – Государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, монумент «Қазақ Елі» как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка «Мәнгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента ленты – «Басқұр» по мотивам убранства традиционного жилища казахов – «Киіз Үй».

Оборотная сторона банкноты

Основные изображения на оборотной стороне – портрет Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султана и резиденции Президента - Акорды, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Напомним, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.

В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге.



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#Нацбанк Казахстана   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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