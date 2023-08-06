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Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Августа 2023, 20:05
Купол футбольного поля обвалился в Сатпаеве Фото: кадр из видео

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве из-за сильного ветра обвалился купол футбольного поля. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня в 14:30. Из-за сильного ветра с обеих сторон сорвался купол футбольного поля.

«Людей, которые находились внутри, вывели на улицу. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе акимата Сатпаева.


Как пояснили в ведомстве, объект был построен в 2005 году корпорацией «Казахмыс».

В 2018 году спортивное сооружение перешло в городской отдел спорта, в январе 2021 года - в областное управление спорта.

Напомним, сегодня днем в центре, на юге Карагандинской области синоптики обещали грозу, град, шквал. На юге области были порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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