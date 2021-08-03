Купивших паспорта вакцинации свыше 200 человек ищет полиция Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодара ищет свыше 200 человек, купивших паспорта вакцинации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Павлодарской области установлено, что в мае четверо медицинских работников одной из поликлиник города Павлодара подделывали паспорта вакцинации, внося заведомо ложные сведения в электронную базу данных о ложно установленных вакцинах от COVID-19, и сбывали указанные поддельные паспорта третьим лицам. Изъято более 200 поддельных паспортов.

По факту проводится досудебное расследование по статье 385 части 2 УК Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования произведены все следственно-оперативные мероприятия. Изъяты сотовые телефоны участников преступной схемы, через которые происходила переписка и перевод денежных средств за приобретение поддельных паспортов вакцинации, а также проведены обысковые мероприятии по месту работы медицинских работников.

В результате изъяты оргтехника и документация, по которым назначены соответствующие экспертизы.

«Департаментом полиции Павлодарской области устанавливается круг лиц, приобретавших и в дальнейшем использовавшие поддельные паспорта вакцинации. В отношении них будут проведены соответствующие следственные действия и рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа по статье 385 части 3 УК Республики Казахстан», – сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

