Купивших билеты через авиакомпанию Bek Air пассажиров примут в Qazaq Air

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Qazaq Air готова принимать пассажиров, чьи рейсы были отменены в связи с произошедшим инцидентом 27 декабря 2019 года в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 31 декабря 2019 года включительно при наличии билета Bek Air и при наличии свободных мест билеты можно приобрести на рейсы Qazaq Air по стоимости, которая не будет превышать стоимости первоначального билета Bek Air.

Для гарантии лучшей цены можно приобретать билеты напрямую через сервис бронирования flyqazaq.com.

Ранее сообщалось, что 28 декабря авиакомпания Air Astana вводит дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном.

Напомним, сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа. Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, число погибших составило 12 человек. По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники будут строго наказаны.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям.