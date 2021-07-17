НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова обратилась к тем, кто покупает или подделывает паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверить паспорта, наверное, невозможно, только если человек сам признается, что он вакцинировался фиктивно. При этом, хотела бы сказать, уважаемые казахстанцы, когда вы покупаете паспорт вакцинации, считайте, что вы покупаете билет, как минимум, в реанимацию. Поэтому, когда государство предоставляет возможность защититься и защититься бесплатно, а вы тратите свои средства, на то, чтобы купить фиктивный паспорт, как я говорю, купить билет на то, чтобы заболеть, в лучшем исходе, при худшем исходе - умереть. Поэтому здесь нужно смотреть и думать», - сказала спикепр.

Она напомнила, что за подделку паспортов предусмотрена ответственность.

«Как за подделку документа, так и за саму процедуру подделки паспортов, в том числе и покупки паспорта вакцинации предусмотрена ответственность. Хотела бы отметить, что Министерство здравоохранения само инициировало на Межведомственной комиссии эту проблему о поддельных паспортах вакцинации. Министерством внутренних дел возбужден ряд уголовных дел, как раз по подделке паспортов. Это неприемлемая ситуация, которая совершенно недопустима в нынешних условиях. Когда в целом дискредитируется сам процесс вакцинации и эффективность вакцинации. Прежде чем принимать решение о покупке паспорта вакцинации, подумайте о том, что подвергаете риску свое здоровье и здоровье близких, потому что, являясь больным, вы передаете инфекцию другим», - обратилась Айжан Есмагамбетова к казахстанцам.