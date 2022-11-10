Купить жилье на Кипре собиралась укравшая миллионы тенге бухгалтер «Бурабай жылу»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Купить недвижимость на Кипре собиралась бухгалтер ГКП на ПХВ «Бурабай жылу», укравшая вместе с подельниками 101 млн тенге. Деньги предназначались на текущий ремонт котельных, оборудования и тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, из уголовного дела следует, что главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Бурабай жылу», заместитель директора, руководитель ИП «Транспортные услуги» и руководитель еще одного ИП похитили у государства 101 млн тенге. Деньги предназначались по договору на текущий ремонт котельных, их оборудования и тепловых сетей.

«Похищенные средства женщина через своих сообщников обналичила и обменяла на доллары США, часть, а именно 76 млн тенге, перевела на счет строительной компании в турецком банке для приобретения недвижимости на побережье Северного Кипра», - поделились в ведомстве.

На имущество подозреваемых, а это транспортное средство марки Toyota Highlander стоимостью 29 млн 788 тыс. тенге и земельный участок стоимостью 8 млн 185 тыс. тенге, был наложен арест специальными прокурорами. Причиненный государству ущерб был возмещен в ходе следствия.

«Приговором суда указанные лица признаны виновными по п. 2 ч.4 ст.189 УК РК и осуждены к различным видам наказания. Имущество, добытое преступным путем, конфисковано в доход государства», - резюмировали в ведомстве.