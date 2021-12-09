Купить водительские права невозможно будет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Госкорпорации «Правительстве для граждан» рассказали о новой биометрической системе при сдаче экзамена на права, передает коррепондент МИА «Казинформ»

В специализированном ЦОНе №1 города Нур-Султана прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан» – председатель правления Адил Кожихов,

По словам председателя правления Адила Кожихова, после выявления случаев «покупки» водительских прав госкорпорация усилила контроль при сдаче экзаменов. Для этого внедряется специальная биометрическая система при сдаче теоретического экзамена.

«Мы ведем активную работу по тому, чтобы этот процесс был прозрачным. Проверяем это на каждом этапе. Вы знаете, что не так давно министр цифрового развития Багдат Мусин приходил и проверял. Мы регулярно проводим такую работу в формате тайного покупателя и результаты этой работы сейчас покажем. По введению биометрии, по обновлению оборудования автодрома, который находится здесь», - сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Как рассказал директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов, если раньше при сдаче «теории» экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена специальная биометрическая система. Кроме того, над каждым рабочим местом установлена видеокамера.

Обновленный автодром представителям СМИ показал управляющий директор по сервису Бахтияр Мухаметкалиев. Из-за технических работ на некоторое время был приостановлен прием практического экзамена. 2 декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе №1 заработал автоматизированный автодром с новой GPS-системой. Она позволяет анализировать движение автомобиля относительно территории автодрома и элементов дорожной разметки во время экзамена.

Теперь, как заверили в Госкорпорации «Правительство для граждан», купить права в спецЦОНах не будет возможным.

«Я уверен, что через спецЦОНы таких возможностей больше не будет. Раньше были случаи, когда на экзамены приходили другие люди. Сейчас человек без подтверждения биометрии просто не впускается в зал. В течение экзамена ты должен пять раз подтвердить биометрию. В ближайшие месяц-два это система будет во всех регионах. Система устраняет человеческий фактор. Все автоматизировано, и даже при желании ни один из сотрудников не может повлиять на это», - добавил Адил Кожихов.



