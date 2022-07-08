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Купить уголь до возможного повышения цены призывают жителей Петропавловска
8 Июля 2022 18:04

Купить уголь до возможного повышения цены призывают жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска разместил в социальных сетях информацию о наличии угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации горакимата, уголь реализуют на трех тупиках. В наличии 1,7 тыс. тонн топлива. Продажу начали в июне.

Больше всего запасов угля Шубаркульского разреза – тысяча тонн. Его реализуют по 14,8 тыс. тенге. Уголь Каражыра стоит 15,3 тыс. и 15,5 тыс. тенге за тонну. Он имеется в наличии на двух тупиках.

«Цена за уголь остается без изменений. Однако в осенний период ожидается возможное подорожание стоимости. В связи с этим рекомендуем запастись углем заранее», - отметили в отделе ЖКХ.

Ежегодно местные власти обращаются к населению с призывом заранее приобрести топливо. Ближе к отопительному сезону или с его началом возникает ажиотажный спрос на уголь, очереди на тупиках и таким образом создается дефицит.
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Автор:
Корреспондент

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