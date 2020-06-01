Купить маски смогут пассажиры на столичном вокзале Нурлы жол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальные аппараты по продаже масок появились на столичном вокзале Нурлы жол. Об этом сообщила заместитель директора вокзального комплекса «Нурлы жол» по производству Айгуль Уксикбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На железнодорожном вокзальном комплексе Нурлы жол для недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также во исполнение постановления главного санитарного врача предусмотрены следующие меры: все сотрудники обеспечены средствами защиты, масками, перчатками», - сказала Айгуль Уксикбаева журналистам.

По ее словам, соблюдается контроль за регулярной заменой данных средств, проводится инструктаж по алгоритму замены данных средств, а также по соблюдению личной и общественной гигиены.

«Проводится жесткий контроль за соблюдением данных требований. Также производится обучение производственного персонала по алгоритму действия работников в случае выявления лиц с коронавирусом. В соответствии с постановлением санитарного врача на транспорте одно из требований – пассажиры должны быть в маске, то есть без масок на вокзалы Республики Казахстан посетители запускаться не будут.

«Кроме того, одним из пунктов является то, что провожающие должны оставаться вне здания вокзалов, то есть на вокзал заходят с проездными документами. Если забыл маску, то может купить в специальном вендинговом аппарате на входе», - добавила она.

Ранее сообщалось, что с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте.