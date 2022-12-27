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Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы

27 Декабря 2022, 14:35
Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фальшивыми купюрами пытался расплатиться мужчина, приобретая криптовалюту в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«По факту мошенничества в наше подразделение обратился местный житель. По его словам, неизвестный при покупке криптовалюты пытался расплатиться с ним фальшивыми 100 тысячами долларов. В ходе разбирательства установлено, что потерпевший договорился в интернете о продаже криптовалюты на весьма крупную сумму денег. Была назначена встреча, продавец перечислил на криптокошелек электронные деньги. Однако «покупатель» получение криптовалюты не подтвердил и пытался обвинить его в обмане. Оказалось, что это – часть заранее придуманной аферы. Подозреваемого задержали. Выяснилось, задержанный не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по покупке виртуальных денег, поэтому принес на встречу фальшивые долларовые купюры», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По данному факту следствием зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.

Фото: polisia.kz


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