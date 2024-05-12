Купеческая усадьба, ставшая музеем университета в СКО

В Петропавловске бывшая купеческая усадьба обрела вторую жизнь в виде музея местного университета. Здание постройки конца XIX века до сих пор служит верой и правдой, передает корреспондент агентства Kazinform.

В истории этого купеческого особняка интересно все. Начиная, от фамилии владельца.

Усадьба в современных документах известна как дом купца Светлинского Василия Тимофеевича. Однако в те времена — конец XIX-начало XX века — в городе жил и торговал обувью и кожевенными товарами купец второй гильдии Цвеклинский Василий Тимофеевич. Об этом свидетельствует Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь за 1900 и последующие годы. Ни о каком Светлинском в нем не упоминается. В какой момент в написание фамилии закралась ошибка — неизвестно.

Купеческая усадьба располагается по улице Абая, 16 и представляет собой жилой дом с постройками. И здесь не все так просто.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Согласно имеющейся информации, в конце XIX века, зернонаборщик Плискин построил по улице Старокладбищенской, 12 (современная улица Абая) деревянный одноэтажный дом. Позже пристроил к нему кирпичные дворовые постройки. И эти постройки примыкали усадьбе Цвеклинского (Светлинского), образуя замкнутый двор

После 1917-го года дом и постройки постигла участь всех купеческих особняков — их национализировали и передали различным советским организациям.

В 60–80-е годы XX века дом Плискина занимала служба зооветснаба. Здание было разрушено, территория застроена гаражами. В 1996-м году усадьба включала дом Цвеклинского (Светлинского), складские помещения и лабазы купца Плискина.

За долгие годы какие только организации не располагались в бывшем купеческом доме. В 2006-м году в весьма плачевном состоянии его передали местному университету. Здание нуждалось в полной реставрации. Работы провели в 2010-м году и в 2011-м усадьба превратилась в музей истории СКУ им. М.Козыбаева.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Много элементов во время реставрации заменили, сделали современный ремонт. Но фасад по-прежнему напоминает купеческий дом, каких немало в Петропавловске.

— Усадьба являет собой образец исторической планировки провинциального купеческого города, характерной для конца XIX — начала XX века, выразившейся в плановой комплексной застройке жилых зданий и является архитектурным наследием города. Здание двухэтажное, кирпичное неоштукатуренное. Окна прямоугольные с лучковым завершением, обрамлены вертикальными тягами кирпичной кладки. Межэтажный карниз делит здание на две части. Углы здания оформлены лопатками. Крыша вальмовая, четырёхскатная, из шифера, — так описано здание в документах.

Здание принято под охрану решением исполкома Совета народных депутатов в 1980-м году.