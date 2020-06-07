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вчера 20:34
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Купающаяся женщина погибла под винтом моторной лодки в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло в Уральске на реке Чаган, возле Чугунного моста. Женщина скончалась, попав под винт моторной лодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков сообщил, что женщина скончалась.
«6 июня в 22:15 неизвестный на неустановленной моторной лодке при движении по реке Чаган в сторону п. Селекционный, возле «чугунного» моста, со стороны дачного общества «Дружба», совершил наезд на купающуюся в воде гражданку 1979 года рождения, которая от полученных в результате телесных повреждений скончалась», - рассказал Болатбек Бельгибеков.
На месте происшествия работают водолазы, которые ищут части тела женщины.
Полицейские занимаются поиском мужчины, который совершил наезд на женщину.
В настоящее время начато досудебное расследование по ст. ст.344 ч.2 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации речного транспорта».
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