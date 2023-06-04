Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Купавшихся в фонтане с электрическим током детей спас полицейский в Аксу

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Июня 2023, 02:10
Купавшихся в фонтане с электрическим током детей спас полицейский в Аксу Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Детей, которые находились в фонтане с электрическим током, спас полицейский в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сегодня в городе Аксу во время охраны общественного порядка, старший инспектор взвода патрульной полиции Фаизов Кажимурат услышал крики детей. Прибывшими к Дому детского творчества у фонтана увидел скопление людей.

«В фонтане стояли две девочки и плакали. Вокруг были взрослые и другие дети. Мне сказали, что в фонтане напряжение, и никто не может зайти. Оценив ситуацию, не теряя времени, я разулся и прыгнул в фонтан. Вытащил двух девочек 6 и 8 лет. После вызвал скорую помощь, дождался и, передав детей специалистам, приступил к несению службы», - рассказал Кажимурат Фаизов.

Установлено, что малолетние дети 3, 6 и 8 лет, пришли купаться на фонтан без родителей. Несовершеннолетние переданы законным представителям. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Начато досудебное расследование по ст. 254 УК РК.
Павлодарская область   Видео   Спасение   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану