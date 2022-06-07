Купание запрещено на 28 пляжах в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Атырау запрещено купание на 28 пляжах. Об этом сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Аскат Ержанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой н региональную службу коммуникаций.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в связи с резким повышением температуры воздуха в регионе увеличится количество отдыхающих на берегах рек и озер. Среди них – немало любителей купаться в запрещенных л местах.

«Несмотря на то, что купальный сезон в этом году еще не начался, за пять месяцев на водоемах области погибли пять человек, в том числе один ребенок. В прошлом году количество погибших на водоемах составило 28 человек. К сожалению, 10 из них – дети. В республике купальный сезон открылся 1 июня. Однако пляжи города Атырау на сегодня не готовы к началу пляжного сезона. Сейчас специалисты ЧС проверяют места, где разрешено купание, очищают дно от мусора», – сказал Аскат Ержанов.

Планируется организовать круглосуточное дежурство сотрудников трех оперативных спасательных отрядов водно-спасательных станций города Атырау, Жылыойского, Курмангазинского районов. Проводится профилактическая работа по разъяснению правил безопасности среди жителей города и районов.

«Запрещенные для купания места по городу Атырау. Это Жумыскер, Кызылбалық-Дамба, Талгайран, микрорайон Балыкши в районе стадиона, старый паром в районе моста Алиева, 5-й проезд села Кокарна, микрорайон Рембаза, село Береке, микрорайон Авангард, улицы Нысанбаева, М. Халелова, коттеджный городок, улицы Атамбаева, Темирханова, села Геолог, Томарлы, Аксай, Акжар, каналы Перетаска, Еркинкала, Черная речка, Соколинск»,- предупредил Аскат Ержанов.

Как ранее сообщалось, четыре пляжа откроют на реке Урал в Атырау.