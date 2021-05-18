+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +30 °С
Алматы: +21 °С
USD 427.41 EUR 519.47
RUB 5.78 CNY 66.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Купание в запрещенных местах: что грозит нарушителям в столице

18 Мая 2021 16:07
Поделиться:
Купание в запрещенных местах: что грозит нарушителям в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в отношении лиц, купающихся в запрещенных местах? На этот вопрос ответил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
ДЧС обратился к астанчанам в связи с началом купального сезона
Разрешенные места для купания назвали в ДЧС столицы Пляжи оборудуют к купальному сезону в Петропавловске Рейды на водоемах проводят костанайские спасатели и волонтеры

«В двух запрещенных местах для купания дежурят наши сотрудники, полицейские. Если вдруг увидят, что кто-то купается в запрещенных местах, будет наложен штраф. То есть, в первый раз предупреждают, а в следующий раз – накажут. В запрещенных местах нельзя купаться», - прокомментировал заместитель начальника ДЧС.

Ранее Есен Байыров отмечал, в каких местах в Нур-Султане разрешено купаться жителям и гостям города.

Он также проинформировал о том, что за прошлый купальный период на столичных водоемах погибло 5 человек. За последние три года статистика гибели составляет 31 человек, из них - 10 детей.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
ДЧС обратился к астанчанам в связи с началом купального сезона
Разрешенные места для купания назвали в ДЧС столицы
Пляжи оборудуют к купальному сезону в Петропавловске
Рейды на водоемах проводят костанайские спасатели и волонтеры
Популярное
1 В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду
2 В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
3 Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане
4 12 нарушений карантина выявили за выходные в столице
5 21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Соблюдение саннорм в павильонах по набережной реки Есиль проверят сотрудники СЭС
Порыв на теплотрассе устраняют в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив