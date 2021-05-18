Купание в запрещенных местах: что грозит нарушителям в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в отношении лиц, купающихся в запрещенных местах? На этот вопрос ответил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В двух запрещенных местах для купания дежурят наши сотрудники, полицейские. Если вдруг увидят, что кто-то купается в запрещенных местах, будет наложен штраф. То есть, в первый раз предупреждают, а в следующий раз – накажут. В запрещенных местах нельзя купаться», - прокомментировал заместитель начальника ДЧС.

Ранее Есен Байыров отмечал, в каких местах в Нур-Султане разрешено купаться жителям и гостям города.

Он также проинформировал о том, что за прошлый купальный период на столичных водоемах погибло 5 человек. За последние три года статистика гибели составляет 31 человек, из них - 10 детей.