Купание в запрещенных местах: что грозит нарушителям в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимаются в отношении лиц, купающихся в запрещенных местах? На этот вопрос ответил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В двух запрещенных местах для купания дежурят наши сотрудники, полицейские. Если вдруг увидят, что кто-то купается в запрещенных местах, будет наложен штраф. То есть, в первый раз предупреждают, а в следующий раз – накажут. В запрещенных местах нельзя купаться», - прокомментировал заместитель начальника ДЧС.
Ранее Есен Байыров отмечал, в каких местах в Нур-Султане разрешено купаться жителям и гостям города.
Он также проинформировал о том, что за прошлый купальный период на столичных водоемах погибло 5 человек. За последние три года статистика гибели составляет 31 человек, из них - 10 детей.
- Стали известны требования по проведению последнего школьного звонка и вручения аттестатов в период карантина
- Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль
- Новый подход создания дворовых пространств внедрен в Нур-Султане
- Рост цен на продукты объяснили в акимате СКО
- Соблюдение саннорм в павильонах по набережной реки Есиль проверят сотрудники СЭС
- Порыв на теплотрассе устраняют в Костанае
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана