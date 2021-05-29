Купание в запрещенном месте может стоить жизни - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана обеспокоены тем, что жители региона игнорируют запрет на купание в опасных несанкционированных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

В Восточном Казахстане определены 64 участка, запрещенных для купания, где установлено 133 запрещающих знака. Однако наличие их граждан не останавливает.

«Проведенный анализ показал, что люди всё чаще идут в воду без какого-либо страха, подвергая свою жизнь опасности. Основными причинами трагедий на воде по-прежнему остается купание в запрещенных местах», - сообщил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.

По данным спасателей в запрещенных водоемах дно не обследовано водолазами, глубина достигает порядка 40-60 метров, наблюдается сильное течение, водовороты и отсутствие поблизости спасателей и медиков.

«Регулярно патрулируем берега и проводим разъяснительную работу, информируем население, отдыхающих основам безопасного отдыха у водоемов. За купание в местах, официально признанных опасной зоной, предусмотрена административная ответственность согласно статье 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». С наступлением летнего периода в районе Алтай уже привлечен 1 житель.

«Жители должны понимать, меры предпринимаются для их безопасности. Несоблюдение правил поведения на воде и купание в запрещенных местах может закончиться трагично. В прошлый купальный сезон на таких опасных водоемах погиб 31 человек, из них 8 детей», - отметили в ДЧС ВКО.

Специалисты ДЧС ВКО призывают отдыхающих не игнорировать запрещающие знаки, акцентировать внимание на отдыхе в специально отведенных местах. Таких в регионе 16, на которых насчитывается 338 баз отдыха (Алтай – 114, Алаколь – 175, г. Курчатов-2, г. Семей-3, г. Усть-Каменогорск-2, Уланский район – 23, Кокпектинский район-15, Шульбинское водохранилище – 2, Жерновское озеро-1).

На территории области функционируют 3 коммунальных пляжа: в г. Усть-Каменогорске - 2 (на реке Иртыш Октябрьский пляж и пляж на территории Левобережного парка); в Уланском районе - 1 (на третьем Сибинском озере «Шалкар»).

Согласно утверждённого плана мероприятий по обеспечению безопасности в купальный сезон 2021 года спасателями ведется профилактическая работа, проведено 341 патрулирование совместно с сотрудниками местных исполнительных органов, департамента полиции и привлечением волонтеров. Охвачено 1426 отдыхающих, установлены 19 баннеров и распространено населению 50000 памяток.

С начала года в области утонуло 5 человек.