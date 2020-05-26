Купание после употребления алкогольных напитков опасно для жизни - полиция
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские напоминают отдыхающим на пляжах о действующем карантинном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, социальную дистанцию в 2 метра, запрет собираться компанией более 3 человек никто не отменял. Эти ограничения действуют и на пляжах.
«Совершенно недопустимо распитие на пляжах спиртного или появление в состоянии опьянения. Купание после употребления алкогольных напитков опасно для жизни. Помимо того, спиртное часто становится причиной различных нарушений законности как административного, так и уголовного характера. С начала года в Петропавловске составили более 2 тысяч административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественных местах», - сказал заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.
Полицейские и спасатели планируют совместные рейды по пляжам. Подъезды к ним находятся в зоне действия автопатрулей.
Ранее сообщалось, в регионе определили 58 мест для купания.
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