Купальный сезон в Жамбылской области: опасные места выявляют спасатели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха, проводят спасатели областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководствуясь Водным Кодексом РК и приказом МВД РК «Об утверждении правил безопасности на водоемах», а также согласно приказу руководства ДЧС, спасатели во время купального сезона постоянно проводят профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха», - пояснил офицер УГО ДЧС Жамбылской области лейтенант Аббас Сулиев.

По словам спикера, сотрудники ДЧС Жамбылской области совместно с представителями местных исполнительных органов совершили объезд вдоль береговой линии реки Талас.

«В ходе объезда определены опасные места для купания и отдыха людей. С жителями, находившимися в тех местах, проведены разъяснительные работы по мерам безопасности на воде, разъяснены формы вызовов и ответственность за ложную информацию, розданы памятки».

По итогам проведенных мероприятий местным исполнительным органам для предупреждения населения даны рекомендации по установке на не отведенных для купания местах запрещающих знаков, билбордов и стендов.

Напомним, в целях предотвращения случаев гибели детей на водоемах Жамбылской области и безопасности поведения детей и подростков в период купального сезона в ДЧС Жамбылской области проводят профилактические рейды. Как отмечают спасатели, основной причиной несчастных случаев на воде является незнание гражданами правил безопасности, грубое их нарушение, ложное представление о безопасности и самонадеянность граждан, оставление малолетних детей без присмотра, а также купание в нетрезвом состоянии.

За минувший 2020 год на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей, рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Жамбылской области.