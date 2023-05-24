Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Мая 2023, 22:40
Купальный сезон в Атырау перенесли на полмесяца

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Открытие сезона купания в Атырау перенесено с 1 на 15 июня. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перенос срока открытия купального сезона на более поздний связан с повышением уровня воды в Урале. По гидрогеологическим прогнозам к 1 июня уровень воды не снизится, а значит, течение будет сильным и вода не прогреется. В этом году для увеличения числа мест для купания в департаменте юстиции было зарегистрировано постановление «Об установлении мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах Атырауской области», на основании которого в регионе обозначено 46 мест. Это на 85% больше, чем в прошлом году, когда их было всего 4. Финансовые средства выделены только на подготовку 27 объектов из 46. Остальные будут в запасе на будущие годы», - сообщил Бакыт Абланов.

По его словам, в области насчитывается 70 опасных зон, где запрещено купание. На этих территориях размещено 238 запрещающих знаков и установлено 9 информационных стендов. Сотрудники ДЧС совместно с полицейскими и представителями местных исполнительных органов ежедневно проводят агитационно-профилактические мероприятия. В этой работе задействовано 273 сотрудника, 44 единицы автотранспорта и плавательных средств.


Атырауская область   ДЧС   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
Самое дорогое мороженое в мире попало в Книгу рекордов Гиннесса
Самое дорогое мороженое в мире попало в Книгу рекордов Гиннесса
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Окаменелости доисторического «морского монстра» обнаружили высоко в горах
Окаменелости доисторического «морского монстра» обнаружили высоко в горах
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом