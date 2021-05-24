Купальный сезон: профрейды проводят спасатели на водоемах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О предотвращении случаев гибели детей на водоемах Жамбылской области и безопасности поведения детей и подростков в период купального сезона рассказали в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно статистическим данным департамента по ЧС Жамбылской области, за минувший 2020 год на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей.

Начались профилактические рейды, рассказали в пресс-службе ведомства. На территории Жамбылской области наступили жаркие солнечные дни, и на всех водоемах число отдыхающих резко возросло. Для обеспечения безопасности и недопущения гибели детей на водоемах сотрудники департамента, районные отделы по чрезвычайным ситуациям проводят активную профилактическую и агитационную работу среди населения области.

«Конечно, нужно отдыхать на воде, набираться сил и здоровья, - говорит начальник УГО ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев. - Но следует помнить, что основной причиной несчастных случаев на воде является незнание гражданами правил безопасности или грубое их нарушение на воде. Основными причинами гибели на воде является ложное представление о безопасности и самонадеянность граждан. Незнание или грубое нарушение правил безопасности, оставление малолетних детей без присмотра, а также купание в нетрезвом состоянии приводят к беде. Лето – прекрасная пора для отдыха. И чтобы с пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться выполнять правила поведения на воде и хорошо уметь плавать».

По словам спикера, в связи наступлением жарких дней в выходные и праздничные дни проводятся рейды по запрещенным и необорудованным местам для купания в городе Таразе и районах области. Населению разъясняют правила соблюдения безопасности в летний купальный период.

Работа в данном направлении будет продолжена до окончания летнего купального сезона, заверили в ведомстве.



