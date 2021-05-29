Купальный сезон: новый спасательный пост открыли в Зеренде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Зеренде Акмолинской области состоялось открытие нового спасательного поста. 40 общественных спасателей в этот день получили сертификаты о прохождении курса по спасению людей на воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, с 1 июня по всей республике, в том числе и в Акмолинской области, начинается купальный сезон.

«Общественные спасатели оказывают большую помощь нашим профессиональным спасателям. Хочу отметить, что при поддержке акимата Акмолинской области уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы наших спасательных подразделений. Для обеспечения безопасности туристов и граждан на территории Щучинско-Боровской курортной зоны в текущем году у нас планируется строительство двух спасательных станций для обеспечения курортной зоны», – отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

По словам спикера, только за последние два года было выделено 80 млн тенге, на которые были приобретены катеры, водолазное снаряжение, спасательное оборудование, водолазные костюмы - все это помогает обеспечивать безопасность жителей и гостей области на водных акваториях.

Собравшимся продемонстрировали проведение аварийно-спасательных работ по спасению условно пострадавших на озере Зерендинское спасателями оперативно-спасательного отряда. При этом спасатели использовали катера и водолазное снаряжение, пострадавшим также была оказана доврачебная медицинская помощь.

40 общественным спасателям вручили сертификаты о прохождении курсов спасателей.

«Я получила документ о том, что прошла курс по спасению людей на воде. Выбрала эту профессию, чтобы помогать окружающим. Мне всегда нравились люди в форме. Очень хотелось бы, чтобы наши граждане были внимательны на воде. Но если что-то вдруг случится, мы постараемся вовремя прийти на помощь», - поделилась общественный спасатель Анжелика Нургалиева.

Спасатели региона еще раз напомнили основные правила поведения во время купания, в частности - не купаться в нетрезвом виде, не выпускать из виду своих детей и быть предельно аккуратными.



