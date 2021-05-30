Купальный сезон: как обезопасить себя и детей, где разрешено купаться в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 июня традиционно начнется купальный сезон. В этой связи начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС города Нур-Султана Ратбек Демеуберген напомнил, в каких местах в столице разрешено купаться, как обезопасить себя и детей на воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно предстоящего купального сезона проводится следующее. Силы и средства департамента переведены в готовность. В подготовительный период к купальному сезону разработаны планы, утвержденные акиматом города, департаментом полиции. Также мы проводим усиленную профилактическую работу, в частности выпустили видеоролики о недопущении гибели людей на воде, в общественном транспорте разместили памятки о безопасности людей. Сейчас, до начала купального сезона, установим 90 запрещающих знаков, 30 информационных стендов и знаки, где отмечены запрещенные купальные места», - рассказал майор Демеуберген.

По его словам, ежедневно проводятся рейды. Только на прошлой неделе они раздали более 250 памяток, составлено 12 административных протоколов. Было задействовано более 80 человек личного состава.

«В данном направлении будет усилена работа», - заверил начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Нур-Султана.

Необходимо отметить, что до начала купального сезона постановлением акимата столицы были определены разрешенные участки для купания: Центральный пляж, зона отдыха «Три пескаря», и «Столичный двор».

Кроме того, прорабатывается вопрос касательно утверждения 20 запрещенных участков для купания.

Для обеспечения безопасности детей на воде сотрудники столичного ДЧС проводят активную работу со школами, проводят различные онлайн вебинары, предоставляют агитационные брошюры по недопущению гибели детей. Сейчас прорабатывается вопрос по разработке книжек для детей по их безопасности на водоемах.

«Купальный сезон еще не начался, но уже имеются два факта гибели людей: мужчины и 14-летнего ребенка. Пользуясь случаем, хотел призвать гостей и жителей столицы соблюдать правила безопасности, не находиться в запрещенных участках для купания, а также в состоянии алкогольного опьянения рекомендуем не купаться, соблюдать элементарные требования нахождения на водоемах», - обратился Ратбек Демеуберген.

Он напомнил, что родители должны с ответственностью относиться к безопасности своего ребенка. В этой части сотрудники ДЧС призывают родителей следить за ребенком и не оставлять без присмотра.