Кунсулу Закарья: Создание национальной системы прогнозирования биобезопасности – веление времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработчик вакцины QazVac Кунсулу Закарья прокомментировала Послание Президента. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании к народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» высоко оценил разработку ученых нашего Института проблем биологической безопасности по разработке и производству отечественной вакцины QazVac «Казахстан – одно из немногих государств, выпустивших собственную вакцину против коронавируса. Мы не сомневаемся в эффективности и безопасности нашего препарата QazVac, к которому уже проявляют интерес другие страны».

Коллектив НИИ проблем биологической безопасности горячо воспринял Послание Главы государства, и в особенности поручения о необходимости усиления вопроса биологической биобезопасности нашей страны. В настоящее время создание национальной системы прогнозирования биобезопасности страны - это веление времени. Данная система позволит оперативно реагировать на возможные угрозы биологической безопасности», - отметила Кунсулу Закарья.

«В Послании также говорится, что в рамках национального проекта «Здоровая нация» будет оснащено как минимум 12 лабораторий высокотехнологичным оборудованием. Это крайне важно, так как главная задача государства обеспечение здоровья граждан. Поручение Главы государства позволит повысить уровень соответствия лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы международным стандартам международным стандартам и поднять уровень отечественной фармацевтической отрасли.

Вчера под руководством заместителя Премьер-Министра Тугжанова Е.Л. мы приняли участие в заседании Совета по вопросам биобезопасности, на котором были обсуждены задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны.

НИИ проблем биологической безопасности полностью поддерживает политику Главы государства в части обеспечения биологической безопасности и развития фармацевтической отрасли и по каждому пункту готов внести свой посильный вклад в развитие и будущее нашего Казахстана», - резюмировала р азработчик вакцины QazVac.