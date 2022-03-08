Кунсулу Закарья: Новый Казахстан возможен только при наличии сильных кадров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, работа ученых и всех сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности остается не из легких в особенности во время продолжающейся пандемии коронавируса. Учеными под руководством генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья разработана первая отечественная вакцина против новой инфекции и проводится дальнейшая работа по другим видам вакцин против COVID-19, также различных препаратов. В этой связи Кунсулу Закарья рассказала, как работает сегодня НИИПББ и в честь сегодняшней праздничной даты поздравила всех женщин с Международным женским днем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (НИИПББ) является отечественным разработчиком и единственным производителем вакцины QazCovid-in (QazVac).

Проведена колоссальная работа: помимо разработки вакцины, проведено тестирование, введено в медицинское применение и с апреля 2021 года произведена первая казахстанская вакцина от COVID-19.

Кунсулу Закарья рассказала, как разрабатывалась первая вакцина против коронавируса QazVac.

«При разработке вакцины НИИПББ начиная от штамма до технологических решений использовал собственные разработки и ноу-хау. Вакцина готовиться согласно разработанного и утвержденного нормативно-технического документа. При проведении научных изысканий по получению других вакцин (субъединичная, векторная и другие), НИИПББ применил опыт создания, наработанный в течение более 60 лет и провел исследования с использованием и с учетом современных тенденций в вакцинологии. Для разработки и приготовления вакцины QazVac используются реактивы и материалы, одобренные Фармакопеей для применения приготовления иммунобиологических препаратов», - рассказала Кунсулу Закарья корреспонденту МИА «Казинформ».

Отметим, что технология получения вакцин и используемый штамм защищены патентами.

Сегодня в НИИПББ успешно функционируют 13 научных лабораторий, 3 управления и 12 отделов. По последним данным, штат института состоит из 283 человек, из них в административно-управленческом персонале – 10, также 171 научный сотрудник, 102 человека - вспомогательный персонал.

«НИИПББ имеет разрешение на работу с патогенами особо опасных инфекций (II-IV групп патогенности). Имеются специализированные лаборатории уровня биологической безопасности 2 и 3 для работы с особо опасными инфекциями (BSL-2+, BSL-3)», - отметила Кунсулу Закарья.

Напомним, что в 2021 году завершено строительство первой очереди и введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по выпуску иммунобиологических препаратов «OtarBioPharm».

«НИИПББ – единственный в Казахстане институт, который занимается исследованиями особо опасных вирусов. За время существования НИИПББ ученые разработали и внедрили более 70 наименований препаратов, в том числе, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. За последние 10 лет учеными института были созданы также технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, оспы верблюдов, ящура, бруцеллеза. В НИИПББ выстроена полная система от идеи до научных исследований к апробациям, внедрению и конечному звену - производству вакцин против особо опасных инфекций и биопрепаратов», - отметила генеральный директор НИИПББ.

В честь сегодняшнего праздника генеральный директор института поздравила всех женщин нашей страны с Международным женским днем.

«Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности поздравляет с Международным женским днем! Пусть самый светлый и чистый праздник весны принесет новые начинания и яркие открытия, нежности и чистоты, душевной теплоты. Счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - пожелала спикер.

Вместе с тем, Кунсулу Зкарья особо отметив вклад и работу ученых, также выразила свое мнение касательно развития казахстанской науки.

«В пожеланиях хотелось бы сделать главный акцент в поддержку Президента РК Касым-Жомарта Токаева по построению «Нового Казахстана». Новый, сильный Казахстан возможен только при наличии сильных кадров. А это значит нам нужно кардинально повышать качество образования, модернизировать и повышать требования к науке и внедрять идею первостепенности и важности труда», - заключила Кунсулу Закарья.