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Кункабаев удосрочил Уорда и завоевал титул чемпиона WBA

11 Декабря 2021 23:05
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Кункабаев удосрочил Уорда и завоевал титул чемпиона WBA

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и британец Стивен Уорд (13-1, 4 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Бой в крузервейте был титульным — на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBA Gold. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Кункабаева в седьмом раунде — из-за рассечения Уорд не смог продолжить бой. В пятом раунде рефери отсчитал британцу нокдаун.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев одержал четвертую победу в профессиональной карьере (четвертую — нокаутом) и завоевал пояс чемпиона WBA Gold. Стивен Уорд потерпел второе поражение на профи-ринге.



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