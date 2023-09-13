Кумысотерапия и радоновые воды: как лечат в одной из лучших здравниц Бурабайского района

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Кумысотерапия, радоновые воды, грязелечение, кислородные коктейли, аквааэробика, терренкур и «терапия души» - это лишь немногие методы лечения, применяемые в Лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес» Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан. О том, чем отличается оздоровительный отдых в «жемчужине Казахстана», узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

«Добро пожаловать!», - улыбнулась девушка на ресепшне. Так началось мое знакомство с ЛОК «Окжетпес». Гидом по одной из самых известных бурабайских здравниц стала врач-терапевт, доктор PhD Шолпан Балтабаева.

Для начала отмечу, что существует две категории отдыхающих, проходящих реабилитацию в санатории. Первые - госслужащие, которые имеют право проходить процедуры раз в год бесплатно. Вторая категория проходит реабилитацию на платной основе.

«Наше лечебно-реабилитационное отделение осуществляет функцию восстановления и реабилитацию госслужащих и членов их семей, а также просто отдыхающих, которые приезжают на отдых, в том числе и медицинских туристов из других стран. Много гостей из России, Киргизии, Узбекистана. Осуществление медицинской реабилитации проходит по медико-экономическим стандартам. У нас 10 схем лечения, которые касаются различных нозологий. Стандарты утверждаются медицинским центром Управления Делами Президента. Лечение назначается по основному диагнозу, но учитываются сопутствующие диагнозы, показания и противопоказания. Основное приоритетное направление нашего лечения – климатотерапия. Здесь 75% хвойных пород и прекрасный воздух», - поделилась с нами заведующая лечебно-реабилитационным отделением Любовь Коноплева.

Санаторий имеет все возможности для оздоровления пациентов. Это водолечение, грязелечение, теплолечение, аппаратная физиотерапия, массажи, ингалятории, соляная шахта, бассейн и многое другое. В таком огромном комплексе с пациентами работают 42 человека: 8 врачей, 22 медсестры и вспомогательный персонал.

Отличия от зарубежья

По словам Президента АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан Якова Стерлигова, подобного лечебного отдыха за рубежом практически не существует.

«В других странах санаторная система понимается по-другому. Для них это больше велнес- или СПА-курорты, куда люди приезжают попить воду, полежать в ванне, подышать воздухом, а вот полноценный терапевтический комплекс с врачами, узкими специалистами, которые могут оказать консультационные и диагностические услуги, есть только в Казахстане, России, Азербайджане, некоторых странах Балтии, Грузии и Беларуси. Санаторий «Окжетпес» - это исторически сформировавшийся наш казахстанский бренд, который известен уже далеко за пределами нашей родины и который во главу угла всегда ставил вопрос качества оказания услуг. Наш главный показатель – довольный гость, который получил реабилитацию, улучшил свой образ жизни, повысил его качество. Санаторий - это не больница. Многие считают, что это скучное место, где ходят бабушки и дедушки и пахнет лекарствами. На самом деле санаторий не лечит медикаментозно. Лекарства у нас только для экстренной помощи. Задача санатория – повышение уровня качества жизни за счет природных факторов той местности, где он располагается», - отметил Яков Стерлигов.

У ЛОК «Окжетпес» исторически сама природа определила, что его основным направлением станут бронхолегочные заболевания. Благодаря этому медики центра первые в республике в 2020 году разработали собственную постковидную программу реабилитации.

Кумысотерапия

Утром возле ресторанного комплекса выстраивается очередь пациентов с небольшими бутылочками в руках. Каждый день здесь они получают кумыс. Это так называемое «кумысолечение». Вот уже более 10 лет лечебно-оздоровительный комплекс имеет специальное подсобное хозяйство, которое готовит натуральный кумыс для санатория. Все проверяется санврачами.

«Кумысолечение в основном действует на иммунитет. Кумыс хорошо лечит заболевания бронхолегочной системы, особенно хорошо помогает при туберкулезе. Это совместное лечение вместе с климатотерапией очень хорошо поднимает гемоглобин. Приучаться к кумысу нужно постепенно. Пить его следует в теплом виде, но так как у нас большое количество людей, мы не можем подогреть его. Поэтому каждому пациенту мы говорим приходить с небольшой тарой и держать кумыс в комнате», - поделилась Шолпан Балтабаева.

По словам собеседницы, в санатории все процедуры происходят в строго отведенное время. Кислородный коктейль, кумыс, фиточай – все пьется по часам.

«Еще очень хорошо кумыс действует при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца. В мае идет цветение и кобылье молоко становится более насыщенным. Норма выпивать в день полтора - два литра кумыса. Он очень хорошо усваивается во время еды. По субботам в летний период в нашей юрте кумыс подается вместе с баурсаками», - добавляет Шолпан Балтабаева.

Ну а своеобразную музыкотерапию отдыхающие могут получить в холле второго этажа возле ресторана по понедельникам, средам и пятницам. Здесь на фортепиано им играет сама доктор Шолпан Балтабаева. Под классическую живую музыку, как признаются посетители, еда принимается лучше. Кстати, каждый из отдыхающих, проходящих реабилитацию, питается строго согласно своей диете, но при этом они признаются, что еда в ресторане очень вкусная.

Кислородные коктейли

Есть в санатории и фитобар, в котором пациенты пьют кислородные коктейли и фиточаи. Это тоже особенность в лечении.

Фото: Ринат Зайнулин

По словам фитобариста Альбины Сайгиной, кислородный коктейль на основе корня солодки заменяет двухчасовую прогулку на улице, очищает легкие и улучшает работоспособность мозга, а по итогу насыщает организм кислородом. Также есть много разных чаев на травах, которые назначаются в соответствии с болезнями пациентов.

«Кислородный коктейль нужно пить на полупустой желудок. В нем большая концентрация озона. Когда его выпиваешь, он сразу всасывается и разжижает кровь. Это нормализует давление, по току крови попадает в легкие и также действует на релаксацию кишечника», - отметила Шолпан Балтабаева.

Фото: Ринат Зайнулин



Радоновая вода

Не всякий оздоровительный комплекс может похвастаться наличием скважины с радоновой водой, которая здесь находится всего в 300 метрах от санатория. С 2008 по 2012 годы вода прошла множество исследований, доказавших ее пользу. Среди прочих исследованием занимались и ученые-медики из Пятигорска.

«Пациенты могут самостоятельно наливать себе воду из трех кранов, выбирая нужную для их заболевания температуру. Пьют ее через полчаса после завтрака, обеда или ужина. Вода приравнена к пятигорской воде. Она обладает болеутоляющим, мощным седативным действием, улучшает качество сна и действует на психоэмоциональную разгрузку. Она также влияет на гормон кортизол – гормон стресса, который регулирует уровень давления и сахара в крови. Она действует и на ЖКТ, снимает спазмы. Используется при заболевании желудка и печени. Влияет также на опорно-двигательный аппарат и органы малого таза», - пояснила Шолпан Балтабаева.

Абжапар Сманов приехал в ЛОК «Окжетпес» с супругой из Сарыагаша. Мужчина признается, что давно испытывает сильную изжогу, но когда начал пить радоновую воду, почувствовал облегчение.

«Мы ездим сюда постоянно, начиная с 2008 года. Санаториев в Казахстане очень много, но «Окжетпес» выделяется своей природой и лечебными возможностями», - добавил собеседник.

Грязелечение

Еще одна из фишек санатория – грязелечение, которое очень хорошо помогает при лечении деформирующих артрозов коленных суставов. При этом используется сероводородная лечебная грязь озера Балпаш Сор.

Фото: Ринат Зайнулин

«Грязь поступает и хранится в специальных бункерах. Утром заполняется емкость, где грязь нагревается до 38-39 градусов. Это комфортная температура для человека. Пациенты размещаются на кушетках, и грязь накладывают на нужные суставы», - поделилась медсестра Екатерина Досщанова.

Есть здесь также три вида пантовых аппликаций, в том числе и пантовая паросауна, помогающая укрепить иммунную систему.

Новые методы лечения – тракция позвоночника и аквааэробика

Метод «тракция позвоночника», разработанный врачом-невропатологом из Астаны, начали применять в ЛОК «Окжетпес» не так давно.

«Тракционный аппарат изготовлен из лиственницы. С помощью одних ремней фиксируется поясничный отдел человека, вторыми ремнями – шейно-грудной отдел позвоночника. Затем пациент ложится на тракционный аппарат, оставляя голову снаружи, аппарат закрывают и внутрь подается пар. При парении мышцы спины расслабляются, далее к ремням начинают добавлять грузы. За счет этого груза позвоночник растягивается. Это полезно при протрузиях и остеохондрозах», - отметила Шолпан Балтабаева.

Еще один новый метод – аквааэробика. Это физические упражнения в воде под ритмичную музыку. При этом вовсе не обязательно уметь плавать, ведь занятия проходят на небольшой глубине. Их особенность – в дополнительном сопротивлении – у воды оно больше, чем у воздуха. Поскольку вода обладает выталкивающей силой, снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

По признанию тренера, аквааэробика улучшает общее самочувствие, избавляет от болей в спине, мышцах и суставах, развивает выносливость, укрепляет сердечно-сосудистую систему, корректирует осанку, нормализует сон.

В целом, в санатории есть еще множество залов и процедур. Спортивный зал, фитнес-зал, галокамеры для взрослых и детей с распылением гималайской соли, минеральные, радоновые, жемчужные и хвойные ванны, подводный душ, лечение озокеритом, парафинолечение, кишечное орошение с помощью немецкого аппарата АМОК, ингаляции, механический массаж рук и ног и т.д.

Терапия души

Но настоящую «Терапию души» может получить любой пациент в комнате психологической разгрузки. Находится она в юрте, расположенной возле самого комплекса, которая работает сезонно, начиная с 1 июня и до конца лета. В ней гостю дают наушники.

Слушая завораживающие мелодии казахских кюев, вдыхая аромат аромосвеч, пациенты укладываются спать прямо здесь, в юрте, на свежем воздухе.

«Это своеобразная медитация. Здесь проходит музыкотерапия, аромотерапия, люди релаксируют. К зоне «терапии души» относится также зона с лавочками возле озера, здесь пациенты также могут помедитировать наедине с природой. Рядом можно покормить уток, а летом покататься на катамаране», - добавила Шолпан Балтабаева.

Терренкур

Еще одно из преимуществ санатория – это терренкур. Говоря простыми словами, это дорожка с различными маршрутами, каждый из которых имеет определенную длину. Гуляют по ним также, согласно болезням. К примеру, по левой стороне находится дорожка длиной 1000 метров, через каждые 100 метров размещены скамейки для отдыха. Многие отдыхающие предпочитают скандинавскую ходьбу.

А на тропе «Здоровая стопа» чередуются камни, шишки, песок, гравий, полена. Это воздействует на определенные точки, улучшая микроциркуляцию крови. Особенно такая процедура хороша для пациентов с сахарным диабетом и людям преклонного возраста.

Что еще нужно для счастья?

84-летний Юрий Грачев и его супруга приехали в ЛОК «Окжетпес» из Алматы. Семейная пара была в последний раз здесь 16 лет назад. Теперь решили посетить комплекс осенью, чтобы оценить всю красоту осеннего леса.

Елена Халкина и Константин Утолин прибыли в северный Казахстан впервые, и санаторий выбрали не случайно.

Фото: Ринат Зайнулин

«Первоначально хотели просто увидеть природу Борового, но когда я выбирала в интернете, где можно жить, то все отзывы указывали, что санаторий «Окжетпес» станет идеальным вариантом. Действительно, он таким стал. Нам не очень повезло с погодой, но санаторий спасает, ведь здесь ты занят весь день. Сочетание природы, условий проживания – потрясающее. У нас кардинально изменилось представление о Казахстане как о стране степей, теперь мы увидели здесь великолепные леса. Это был полный восторг!» - поделилась Елена Халкина.

Ее супруг обычно обращает внимание на наличие радоновых вод в санатории, где собирается остановиться.

«Мы ищем обычно то место, где есть что-то радоновое, потому что моя проблема - суставы и поясница. Здесь сочетание было природного фактора и радонового источника. Место по сути уникальное и таких мест немного. Мы приехали, увидели сосновый лес, радоновые ванны, почувствовали этот воздух. Скажите, что еще нужно для счастья? Есть еще небольшие нюансы, которые можно оценить в сравнении. Это высокий уровень сервиса. Хотя бы наличие на процедурах отдельных сухих полотенец для ног и тела. Хорошее питание, кумыс. Я не люблю кисломолочные продукты, но кумыс оказался очень вкусным. Отдельная история – люди. Все очень доброжелательны», - добавил Константин Утолин.

Уникальное место отдает приезжающим сюда всю свою энергию – земли, сосен, гор, воздуха, озера… И наверное, не случайно, оздоровление здесь давно получило термин «стиль кочевников». Почувствовав это однажды, гости санатория приезжают сюда снова и снова, захватив своих друзей и родственников.